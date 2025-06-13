İsrail, Suriye ve Ürdün hava sahasında İran'a ait İHA'ları 'engelliyor'

Henüz İsrail Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusunun Suriye ve Ürdün hava sahasında İran’a ait İHA’ları engellediğine ilişkin haberler İsrail medyasında yayıldı.

ÜRDÜN ORDUSU: İRAN’DAN ATILAN FÜZE VE İHA’LAR HAVA SAHAMIZDA DURDURULDU

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, bugün yaptığı açıklamada, İran’dan fırlatıldığı belirtilen birkaç füze ve insansız hava aracının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini ve bunların Kraliyet Hava Kuvvetleri ile hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini ifade etti.

Açıklamada, söz konusu unsurların ülkeye ulaşmadan etkisiz hale getirildiği ve olayla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.