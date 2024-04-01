İsrail, Suriye'de Şam Büyükelçisi'nin konutunu vurdu

İran basını, Suriye'deki hava saldırısında İran'ın Şam Büyükelçisinin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu binanın hedef alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:33
İsrail, Suriye'de Şam Büyükelçisi'nin konutunu vurdu
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İran basınında İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.Tesnim Haber Ajansı, saldırıda İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasının hasar aldığını, yerel kaynaklara göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'dan henüz olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.Öte yandan, Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Şam'ın Mezze Mahallesindeki bir binanın, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi. Haberde, "Hava savunma sistemleri bazı düşman füzelerini havada karşıladı ve düşürdü." ifadesi kullanıldı. Saldırıda Şam'daki İran Konsolosluğu ve çevresindeki binaların da zarar gördüğü kaydedildi.


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