İsrail: Tahran’da Hamaney için inşa edilen sığınak vuruldu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın başkenti Tahran’da İran liderliği için inşa edilen bir yer altı sığınağının hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, operasyonun yaklaşık 50 İsrail savaş uçağının katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusuna göre hedef alınan sığınak, İran yönetiminin liderlik kompleksinin altında yer alıyordu.

IDF açıklamasında, saldırının bu sabah Tahran’ın merkezinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, söz konusu sığınağın İran’ın dini lideri Ali Hamaney için inşa edildiğini öne sürdü.

IDF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hamaney, ‘Kükreyen Aslan’ operasyonu sırasında sığınağı kullanamadan etkisiz hale getirildi. Ancak kompleks, İran rejiminin üst düzey yetkilileri tarafından kullanılmaya devam ediyordu.”

İsrail ordusu, son operasyonun İran yönetiminin askeri ve siyasi altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırıların bir parçası olduğunu belirtti.