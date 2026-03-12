İsrail, Trump'ın sürpriz kararına hazırlanıyor... 'İran'la savaşı bitirebilir!'

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili ani bir karar alabileceği ihtimali, İsrail’de ciddi biçimde tartışılmaya başladı. İsrailli yetkililere göre Tel Aviv yönetimi, Trump’ın hedeflerine ulaştığını düşünmesi halinde savaşı beklenmedik bir şekilde sona erdirebileceği düşünüyor.

Ancak ABD’li bir kaynağa göre Trump’ın önümüzdeki iki hafta içinde ya da daha kısa vadede savaşı bitirme planı bulunmuyor.

Axios’un aktardığına göre Trump, çatışmaların en az 3 ila 4 hafta daha devam etmesinden yana görünüyor ve bu sürenin ardından savaşın geleceği hakkında karar vermeyi düşünüyor.

G7 GÖRÜŞMESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Çarşamba günü yapılan G7 liderleri video konferansının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya liderlerinin uzun süredir kendi aralarında konuştuğu bir noktayı kamuoyuna açık biçimde dile getirdi:

Birçok liderin “Trump’ın bu savaştan tam olarak ne istediğini anlamakta zorlandığını” söyledi.

ABD Başkanı’nın savaşın nasıl ve ne zaman sona ereceğine ilişkin çelişkili mesajlar vermesi, hem müttefiklerin hem de rakiplerin geleceğe yönelik plan yapmasını zorlaştırıyor.

G7 görüşmesine katılan ve görüşmenin içeriğine hakim iki kaynağa göre Trump, toplantı sırasında 'belirsiz ve kararsız' bir tutum sergiledi.

Kaynaklara göre bazı liderler Trump’ın savaşı sona erdirmek istediği izlenimini edinirken, bazıları ise tam tersine çatışmaları sürdürmeye kararlı olduğu sonucuna vardı.

TRUMP: "HENÜZ BİTMEDİ!"

Trump daha önce savaşın 'yakında biteceğini' söylemiş ve İran içinde hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadığını ifade etmişti.

Ancak Kentucky’de düzenlenen seçim mitingine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilere konuşan Trump, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının henüz tamamlanmadığını söyledi.

Mitingde destekçilerine seslenen Trump, “İlk saatlerde büyük bir zafer kazandık, ancak zaferi erken ilan etmemeliyiz” dedi ve görevin tamamlanmadan çekilmenin doğru olmayacağını vurguladı.

"EN KRİTİK HEDEF HALA VURULMADI"

Trump’a göre savaş şu ana kadar ABD ve İsrail açısından planlandığı şekilde ilerliyor. Ancak en önemli hedeflerden biri hâlâ ulaşılamamış durumda.

ABD ve İsrail, İran’ın nükleer tesislerinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 450 kilogram yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma henüz erişebilmiş değil.

Ayrıca Axios’a göre İran’ın Natanz yakınlarında yaklaşık 100 metre derinlikte gizlice inşa ettiği yeraltı nükleer kompleksi de henüz hedef alınmadı.

İRAN: UZUN BİR YIPRATMA SAVAŞINA HAZIRIZ

İranlı yetkililer ise savaşın Washington ve Tel Aviv’in belirleyeceği bir takvime göre sona ermeyeceğini açıkladı.

Tahran yönetimi, uzun süreli bir “yıpratma savaşına” hazır olduğunu vurgulayarak çatışmaların daha da uzayabileceğinin sinyalini verdi.