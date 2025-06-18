İsrail ve İran’daki komünist partilerden ortak çağrı: “Katliamı durdurun, savaşı şimdi bitirin!”

İsrail Komünist Partisi (MAKI) ile İran Komünist Partisi Tudeh, 17 Haziran'da yayınladıkları “Katliamı Durdurun, Savaşı Şimdi Bitirin!” başlıklı ortak bildiride, İsrail’in İran’a yönelik son saldırısını ve bölgede artan askeri tırmanışı, 'emperyalizmin Ortadoğu planı' açısından değerlendirdi. Ortak açıklama, dünya basınında geniş yer buldu.

İki partinin merkez komiteleri tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in bölgede sürdürdüğü saldırgan politikaları ve İran’a yönelik son askeri müdahalesi uluslararası hukukun doğrudan ihlalidir. Her iki tarafta da sivil kayıplara yol açan tüm askeri operasyonlar derhal durdurulmalıdır” ifadelerine yer verildi.

HEDEF: ORTADOĞU HARİTASINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Benjamin Netanyahu liderliğindeki gerici sağcı İsrail hükümetinin, Amerikan emperyalizmi, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerinin desteğiyle Gazze ve Batı Şeria’da gerçekleştirdiği savaş suçları; bugüne dek 55 binden fazla Filistinlinin ve 18 bini aşkın çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu suçlar aynı zamanda İsrail’e, bölgedeki diğer ülkelere karşı daha fazla saldırganlık için de yeşil ışık yaktı. Amaç, Amerikan emperyalizminin stratejik hedefleri doğrultusunda Ortadoğu haritasını yeniden şekillendirmek.”

İki kardeş parti, Tel Aviv yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından “insanlığa karşı suç işlemekle” haklı olarak suçlandığını hatırlattı.





"EMPERYALİZM VE UZANTILARI FAYDA SAĞLIYOR"

İran ve İsrail’deki komünistler, mevcut savaş ortamının Filistin halkı için daha da büyük bir felakete kapı aralayacağı uyarısında bulundu:

“Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki insanlık dışı baskı ve zulüm sürerken, uluslararası toplumun gerçek ve somut adımlar atarak Filistin halkı ve bölge halkları için yeni bir felaketi önlemesi gerekiyor. Filistin devletini şimdi tanıyın! Gazze’deki soykırımı durdurun! Ortadoğu’daki gerilimden ve savaştan yalnızca emperyalizm, onun uzantıları, gerici güçler ve diktatörlükler fayda sağlıyor.”

“İsrail ve ABD, Irak, Libya ve Suriye’den sonra şimdi de İran’ın egemenliğini hedef alıyor. Emperyalizmin Ortadoğu’daki hegemonya projesiyle tüm rejimleri diz çöktürme niyetindeler. Bu proje, halkların kendi kaderini tayin hakkını bastırmayı amaçlıyor.”

"ORTADOĞU NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILSIN"

MAKI ve Tudeh Partisi, bölgede ve dünyada nükleer silahlanmaya karşı olduklarını vurgulayarak, şu çağrıyı yaptı:

“Ortadoğu’daki nükleer silahlanma yarışı, İran’a yönelik saldırgan bir savaşla değil; bölgenin nükleer silahtan arındırılması ve İsrail dahil tüm ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) imzalamasıyla sona erdirilebilir.”

İki parti ayrıca, İsrail, İran ve tüm dünyadaki ilerici ve özgürlük yanlısı güçlere şu çağrıyı yaptı:

“Uluslararası hukukun bu vahşi ihlalini birlikte kınayalım ve tüm çabalarımızı yıkıcı bir askeri çatışmanın önlenmesi ve Ortadoğu’da kalıcı barışın tesisi için birleştirelim. Tüm uluslararası mekanizmalar —BM ve Güvenlik Konseyi dahil— devreye sokulmalı ve bölgenin yeni bir savaşa sürüklenmesi engellenmelidir.”

TUDEH, İRAN'DA YERALTI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tudeh Partisi, İran’da 1980’lerden bu yana yeraltında faaliyet yürütüyor. Binlerce üyesi rejim tarafından öldürüldü, tutuklandı, işkenceye maruz kaldı veya ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Parti geçtiğimiz cuma günü yayımladığı ayrı bir açıklamada, Netanyahu’nun başını çektiği saldırının büyük olasılıkla Trump yönetimiyle koordineli yürütüldüğünü belirterek, bu saldırının uluslararası hukukun tüm kurallarının ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Açıklamada, saldırının, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin altıncı turundan yalnızca iki gün önce gerçekleştiği de vurgulandı.