'İsrail yanlısı yayın' tepkisi: 150’den fazla yazar New York Times’ı boykot etti

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Gazze’deki savaşla ilgili haber ve yorumlarında “İsrail yanlısı yayın yaptığı” gerekçesiyle yazar boykotuyla karşı karşıya kaldı.

150’den fazla yazar, sanatçı ve aktivist, gazetenin görüş (opinion) bölümüne yazı göndermeyi durdurduklarını açıkladı.

Middle East Eye haber sitesine göre, boykot kararı, yazarların Gazze’ye dair haberlerin “İsrail’in resmi söylemini yansıttığı” yönündeki eleştirileri üzerine geldi.

Yazarlar, gazete yönetimine yaptıkları ortak çağrıda, “Gazetenin Filistin karşıtı önyargısını inceleyecek bağımsız bir değerlendirme yapılmalı ve Filistin haberleri için yeni editoryal standartlar belirlenmeli” ifadelerini kullandı.

Yazarlar ayrıca New York Times editör kurulundan, ABD’nin İsrail’e silah satışını durdurması çağrısı yapmasını da talep etti.

“BU YAYINCILIK ANLAYIŞINA ORTAK OLMAYACAĞIZ”

Boykotçuların yayınladığı ortak mektupta şu ifadeler yer aldı:

“The New York Times, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşını tarafsız ve etik biçimde haberleştirmediği sürece, gazetede yazı yayımlamak bu suça ortak olmaktır.”

Mektupta, “Ancak emeğimizi geri çekerek gazetenin ABD ve İsrail’in yalanlarını aklamada kullandığı hegemonyaya karşı durabiliriz” denildi.

ÜNLÜ İSİMLER DE İMZACILAR ARASINDA

Boykota aralarında birçok tanınmış yazar, sanatçı ve siyasetçinin de bulunduğu isimler destek verdi.

İmzacı listesinde şu isimler öne çıktı:

Rima Hassan, Chelsea Manning, Rashida Tlaib, Sally Rooney, Elia Suleiman, Greta Thunberg, Viet Thanh Nguyen ve Dave Zirin.

Yazarlar, mektuplarında Filistinli basın emekçilerine dayanışma vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Filistinli gazetecilere ve yazarlara karşı sorumluluğumuz var. Times’ın hatalarını sorgulaması ve bir daha asla toplu katliam, işkence ve zorla yerinden etmeyi meşrulaştıramaması için bu boykotu sürdüreceğiz.”