İsrail'de Bizans dönemine ait şarap imalathanesi keşfedildi

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:15

İsrail'in Yavne şehrinde yapılan kazı çalışmaları sırasında arkeologlar Bizans dönemine ait bir şarap imalathanesi ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde imalathanenin bin 500 yıllık olduğu sonucuna ulaşan arkeologlar, keşfedilen yapının o dönemde bulunan dünyanın en büyük şarap imalathanesi olduğunu belirtiyor.

Arkeologlar, imalathanede yılda iki milyon litre şarap üretildiğini ve bu şarapların tüm Akdeniz boyunca ithal edildiğini düşündüklerini söyledi. Kazı çalışanları yapının büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını dile getirirken kazı alanındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgenin çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayacağı düşünülüyor.

Kazı alanında kilometrekare başına beş şarapana (üzüm sıkma teknesi) bulunduğunu belirten arkeologlar şarabın yıllanması ve şişelenmesi için birçok deponun da bölgede bulunduğunu söylüyor.