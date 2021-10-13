İsrail'de Bizans dönemine ait şarap imalathanesi keşfedildi

Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Yavne şehrindeki kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan şarap imalathanesinin bin 500 yıllık olduğu ve Bizans dönemine dayandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:15
İsrail'de Bizans dönemine ait şarap imalathanesi keşfedildi
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İsrail'in Yavne şehrinde yapılan kazı çalışmaları sırasında arkeologlar Bizans dönemine ait bir şarap imalathanesi ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde imalathanenin bin 500 yıllık olduğu sonucuna ulaşan arkeologlar, keşfedilen yapının o dönemde bulunan dünyanın en büyük şarap imalathanesi olduğunu belirtiyor.

Arkeologlar, imalathanede yılda iki milyon litre şarap üretildiğini ve bu şarapların tüm Akdeniz boyunca ithal edildiğini düşündüklerini söyledi. Kazı çalışanları yapının büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını dile getirirken kazı alanındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgenin çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayacağı düşünülüyor.

Kazı alanında kilometrekare başına beş şarapana (üzüm sıkma teknesi) bulunduğunu belirten arkeologlar şarabın yıllanması ve şişelenmesi için birçok deponun da bölgede bulunduğunu söylüyor.


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