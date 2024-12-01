İsrail'de füzeden kaçış izdihamı: Yaralılar var

Yemen'den İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatılan bir füzeden dolayı sığınaklara doğru kaçan İsrailliler arasında yaşanan izdihamda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsrail'de füzeden kaçış izdihamı: Yaralılar var
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:21

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atıldığı belirtilen füzenin düşürüldüğü belirtildi.

Uyarı sirenlerinin çalmasının ardından sığınaklara koşan bölge sakinleri arasında izdiham yaşandığı ve 4 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Füzenin ise ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü kaydedildi.

Yemen'den atıldığı belirtilen füzeye ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #yemen #israil

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