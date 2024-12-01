İsrail'de füzeden kaçış izdihamı: Yaralılar var
Yemen'den İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatılan bir füzeden dolayı sığınaklara doğru kaçan İsrailliler arasında yaşanan izdihamda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atıldığı belirtilen füzenin düşürüldüğü belirtildi.
Uyarı sirenlerinin çalmasının ardından sığınaklara koşan bölge sakinleri arasında izdiham yaşandığı ve 4 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.
Füzenin ise ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü kaydedildi.
Yemen'den atıldığı belirtilen füzeye ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad'dan ilk açıklama!
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- HTŞ ve tesadüf!
- 27 milyar TL'lik servet çöpe gitmişti...
- Erdoğan eleştiride bulunmuştu...
- Başlarından vurulmuş halde bulunmuşlardı