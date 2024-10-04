İsrail’de iki ay sonra ilk kez sirenler çalıyor
İsrail’in güneyinde, yaklaşık iki ay sonra ilk kez sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, Hamas’ın sivilleri tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, operasyonların süreceğini vurguladı.
İsrail ordusu, yaklaşık iki ay aradan sonra Gazze Şeridi yakınlarında sirenlerin çaldığını duyurdu.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Hamas’ın saldırı tehdidinin sürdüğü belirtilirken, sivillerin terörle tehdit edilmesine karşı operasyonların devam edeceği" ifade edildi.
??#SONDAKİKA— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 4, 2024
İsrail’de iki ay sonra ilk kez sirenler çalıyor!https://t.co/A7Tji9Pgu2 pic.twitter.com/BdtSEHBRLB
Etiketler: #israil #Siren #hizbullah
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