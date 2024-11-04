Filistin'e destek protestoları sürüyor: Haydarpaşa Limanı'nda İsrail'e giden gemiyi bastılar

İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bir grup, İsrail'e giden Alman bandıralı "Kathrın" ticari gemisi önünde protesto gerçekleştirdi.

Filistin'e destek protestoları sürüyor: Haydarpaşa Limanı'nda İsrail'e giden gemiyi bastılar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 01:15

Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkilere devam ettiği iddialarına yönelik protestolar sürüyor.

Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Alman bandıralı "Kathrın" gemisine bir grup, baskın düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları olan grup, geminin İsrail'e silah ve patlayıcı taşıdığını belirtti.

Gemiyi terk etmeyeceğini söyleyen protestocular, tekbir getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Kathrın, Türkiye'den defol" sloganları attı.


Etiketler: #Haydarpaşa #gemi #israil

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