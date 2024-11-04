Filistin'e destek protestoları sürüyor: Haydarpaşa Limanı'nda İsrail'e giden gemiyi bastılar
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bir grup, İsrail'e giden Alman bandıralı "Kathrın" ticari gemisi önünde protesto gerçekleştirdi.
Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkilere devam ettiği iddialarına yönelik protestolar sürüyor.
Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Alman bandıralı "Kathrın" gemisine bir grup, baskın düzenledi.
Ellerinde Filistin bayrakları olan grup, geminin İsrail'e silah ve patlayıcı taşıdığını belirtti.
Gemiyi terk etmeyeceğini söyleyen protestocular, tekbir getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Kathrın, Türkiye'den defol" sloganları attı.
Etiketler: #Haydarpaşa #gemi #israil
En Çok Okunan Haberler
-
- Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Mansur Yavaş'tan 'Ebru Gündeş' konseri açıklaması
- Yaş yetmiş
- Yaralı sayısı yükseliyor!
- Polis memuru şehit oldu!
- Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' operasyonu
- CHP’yi sersemletme politikası
- Tacizi protesto etmek için soyundu!
- AKP’li vekiller kendileriyle çelişti
- Dev maçta kazanan Fenerbahçe!