Son dakika... İsrail'den Gazze'deki kiliseye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberi... Son günlerde kurumları hedef alan İsrail, bu defa Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre kadar 2 can kaybının olduğu saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in dün camiye düzenlediği saldırı sonrası bugün de Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırıda bulundu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar var." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Rum Ortodoks kilisesi Saint Porphyrius’a düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti.
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