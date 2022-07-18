İsrail'den İran çıkışı: İran'a karşı askeri bir seçenek ahlaki yükümlülüktür

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:13

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aviv Kochavi, ülkesinin, İran'ın nükleer programına askeri bir yanıt vermek üzere hazırlık yapmaya yönelik "ahlaki bir yükümlülüğü" olduğunu söyledi.

Kochavi, "Nükleer tehdide karşı harekete geçmemiz gerekebileceği göz önüne alındığında, iç cephelerin önemli bir savaşa karşı hazırlığının gelecek yıllarda artırılması gerekiyor” dedi.

'İSRAİL ORDUSU HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR'

Aviv Kochavi, İsrail ordusunun İran’a yönelik bir operasyon için güçlü bir şekilde hazırlanmaya devam ettiğini söyledi.

Kochavi, "İsrail ordusu, İran'a yönelik bir saldırı için şiddetle hazırlanmaya devam ediyor ve her türlü gelişmeye ve her senaryoya hazırlanmalı. İran'ın nükleer programına karşı askeri bir seçenek hazırlamak, ahlaki bir yükümlülük ve bir ulusal güvenlik gereğidir" dedi.