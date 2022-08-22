İsrail'den 'nükleer anlaşma' mesajı: Bu anlaşmaya karşıyız

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:52

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e Temmuz ayında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bu konuyu görüştüklerini ve ABD Başkanı'nın İran'ın nükleer silah elde etmeyeceği konusunda kendilerine söz verdiğini aktardı.

Benny Gantz, anlaşmanın mevcut haliyle bu vaadi yerine getirebileceğinden emin olmadığını söyleyerek, "Bu anlaşmaya karşıyız. Bu, nükleer silah, nükleer beceri ve zenginleştirme kapasitesi alanlarında kötü bir anlaşma" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata'nın, ülkesinin, İran ile müzakere edilen nükleer anlaşmaya ilişkin çekincelerini ABD'li mevkidaşı Jake Sullivan'a iletmek üzere Washington'a gittiği bildirildi.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, ABD son dönemde "anlaşmanın yakın olmadığına ve Tahran'a daha fazla taviz verilmeyeceğine ilişkin" İsrail'e güvence vermeye çalışıyor.

İSRAİL-MISIR İLİŞKİLERİNDE ÇATLAK

Benny Gantz, İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği üç gün süren saldırıların ardından Mısır ile ilişkilerde "bir gerilim" yaşandığına işaret ederek "ülkelerin ilişkilerinde bazen dalgalanmalar olabileceğini, ilerleyen günlerde krizin aşılmasını umduğunu" ifade etti.

Gantz, İsrail'in Filistin topraklarındaki politikalarına ve Filistin meselesine ilişkin çözüm seçeneklerine de değinerek, "Deniz ve nehir arasında, iki uluslu bir devlet kurulmasını engellemeliyiz. İsrail'de sağ ve sol, aşırı görüşleri nedeniyle illüzyon görüyor. Solda iki devletli çözümü düşünenler rüyada yaşıyor. Sağda ise Arapların varlığı olmaksızın bir devlet hayal edenler de kendini kandırıyor" dedi.