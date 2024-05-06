İsrail'den Refah çıkışı: Çok yakında saldıracağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:00
İsrail'den Refah çıkışı: Çok yakında saldıracağız
Abone Ol google-news

Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan habere göre, Gallant, İsrail ordusu tarafından kontrol edilen Netzarim Koridoru'nda askerleri teftişi sırasında bir açıklama yaptı.

Gallant, konuşmasında "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.


refah haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

ABD'li bakan İsrail'i böyle savundu: 'Sosyal medya yüzünden derdini anlatamıyor...'

ABD'li bakan İsrail'i böyle savundu: 'Sosyal medya yüzünden derdini anlatamıyor...'
Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırdı

Hizbullah, İsrail’in kuzeyine İran yapımı füzelerle saldırdı
İsrail’den flaş karar: El Cezire'nin faaliyetleri durduruldu!

İsrail’den flaş karar: El Cezire'nin faaliyetleri durduruldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: AP'de 'Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor' diyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: AP'de 'Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor' diyorlar
İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu!

İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu!
Erdoğan seçim sözünü unuttu, kamuda işe alım eleştirisi yapan AKP’liye sinirlendi: Mülakat kalkmayacak

Erdoğan seçim sözünü unuttu, kamuda işe alım eleştirisi yapan AKP’liye sinirlendi: Mülakat kalkmayacak
Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!

Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!
Diploması sahte çıktı: TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı

Diploması sahte çıktı: TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı
Evde serum taktıranlar dikkat! ‘Ölümle burun buruna kalabilirsiniz, ölebilirsiniz’

Evde serum taktıranlar dikkat! ‘Ölümle burun buruna kalabilirsiniz, ölebilirsiniz’
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aşkta hızlı başlayanlar: İşte en hızlı aşık olan 4 burç…

Aşkta hızlı başlayanlar: İşte en hızlı aşık olan 4 burç…