İsrail'den 'Şafak' operasyonu: Gazze Şeridi'ni vurdu
İsrail, Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu bildirdi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu bildirdi.
Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de "özel durum" ilan edildiği belirtildi.
Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
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