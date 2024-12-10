İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 07:52

Güncelleme: 10.12.2024 - 07:52

İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye yönelik hava saldırılarını artırdı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun başkent Şam’ın güneyindeki Esad rejimi ordusu tarafından helikopterler için kullanılan Qabr Essit Havaalanı’nı ve Şam’ın kuzeyindeki Barzeh bölgesinde yer alan Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’ni vurduğunu aktardı.

Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi, Esad döneminde kimyasal silah üretimiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle yaptırımlara maruz kalmış ve daha önce de vurulmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ayrıca Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait silah deposunu da hedef aldığını ifade etti.

İsrail ordusu, Şam’dan önce ise Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisini hedef almıştı. İsrail ordusu, dünden bu yana Suriye’de 150’den fazla noktaya hava saldırısı düzenledi.