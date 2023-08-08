İsrail'den Şam'a füze saldırısı
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarını hedef alan füze saldırıları sonucunda dört Suriye askeri öldü, dört asker de yaralandı.
İsrail Ordusu dün gece saat 02:00 sularında işgal altında bulundurduğu Suriye'ye ait Golan Tepeleri yönünden Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı başlattı.
Reuters'a konuşan askeri kaynak, saldırıların özellikle Şam civarındaki birkaç noktayı hedef aldığını doğruladı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Suriye hava savunma sistemleri harekete geçerek İsrail'den gelen bir dizi füzeyi etkili bir şekilde önledi ve birkaçını düşürmeyi başardı.
Saldırı sonucunda 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 4 asker ise yaralandı.
Ayrıca saldırının, maddi kayıplara yol açtığı da bildirildi.
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