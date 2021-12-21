İsrail'den Türkiye kararı
İsrail Sağlık Bakanlığı, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye almıştı. Çarşamba gününden itibaren Türkiye'den İsrail'e seyahatler yasak olacak.
İsrail, artan Covid-19 vakalarına karşı önlemleri sıkılaştırıyor.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada; Omicron mutasyonunun yayılımını önlemek için Türkiye, İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre’den İsrail’e seyahat edenlerin, Çarşamba gününden itibaren ülkeye kabul edilmeyeceği belirtildi.
134 OMİCRON VARYANTI TESPİT EDİLDİ
Bakanlık, aşılanmış ve iyileşmiş olanlar da dahil olmak üzere yasaklı ülkelerden dönen tüm İsraillilerin en az 7 gün boyunca karantinada kalacağını bildirirken, yabancı uyruklu kişilerin ise, özel hükümet komitesi onayı ile birlikte insani durumlar dışında ülkeye kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Bakanlık bugüne kadar, 86’sı yurt dışından dönen yolculardan oluşan toplam 134 Omicron vakası tespit edildiğini bildirdi.
Kırmızı listeye daha önce birçok Afrika ülkesi, 8 Avrupa ülkesi ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil edilmişti.
Video Haberler
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
En Çok Okunan Haberler
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Dev bankadan korkutan Türk Lirası tahmini
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Fenerbahçe Pereira ile yolları ayırdı
- Çarpıcı iddia: En az 40 milyar dolar
- Merkez Bankası'ndan itiraf
- Bakanlıktan TL'ye teşvik paketi açıklaması
- Gözler saat 14.00'te
- Susurluk davasının hükümlüsü öldürüldü