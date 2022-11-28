İsrail'den Ukrayna'ya yeşil ışık: İnsani yardım gönderecek
İsrail Ukrayna'ya jeneratör, ilaç ve tıbbi ekipman gönderecek.
Times of Israel'in haberine göre İsrail, Ukrayna'ya insani yardım kapsamında jeneratör, ilaç ve tıbbi ekipman gönderilecek.
Gazeteye konuşan İsrailli yetkili, "Yaklaşık bir milyon dolar değerinde yirmi büyük jeneratör Avrupa üzerinden Ukrayna'ya gönderilecek. İsrail'in MASHAV uluslararası kalkınma programı da yakın gelecekte Ukrayna'ya yaklaşık bir milyon dolar değerinde ilaç ve tıbbi ekipman gönderecek" dedi.
Yetkili, İsrail'in Kiev'deki büyükelçiliğini kalıcı olarak yeniden açmayı da düşündüğünü söyledi.
Yetkili ayrıca, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararı vermek için İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile koordinasyon halinde olduğunu aktardı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, başta İsrail olmak üzere 12 ülkeden Kiev'e enerji ekipmanı sevkiyatı konusunda anlaşmaya varıldığını söylemişti.
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