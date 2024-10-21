İsrail'e ait tanklar, Lübnan kasabasının eteklerine konuşlandı
İsrail ordusuna bağlı tankların, İsrail-Lübnan sınırında yer alan Rmaych kasabasının eteklerine konuşlandığı bildirildi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusuna ait tankların İsrail-Lübnan sınırında yer alan ve Lübnan tarafında kalan Rmaych kasabasının eteklerine konuşlandığı belirtildi.
İsrail ordusunun, Ayta ash Shab yakınlarında bulunan bölgeleri de kuşatma altına aldığı kaydedildi.
Al Hadath'a göre, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nden İsrail'e yönelik balistik bir füze ateşlendikten sonra İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinde sirenler çaldı.
İsrail ordusu, füzenin, hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini belirterek, Hayfa ve Celile bölgelerinde siren seslerinin duyulduğunu aktardı.
Al Hadath, Hizbullah'ın sabahtan bu yana İsrail'in kuzeyine 40'tan fazla roket fırlattığını açıkladı.
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