İsrail'e karşı harekete geçti: UCM'ye başvurdu

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunduklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 08:30
İsrail'e karşı harekete geçti: UCM'ye başvurdu
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Katar'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında basına yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin eylemlerinin UCM tarafından soruşturulmaya müsait olduğuna dikkati çekerek, "Orada savaş suçları işlendiğine inandığımız için (UCM'ye) başvuruda bulunduk" dedi.

Filistin meselesinde çözümün iki devletli bir yapıdan geçtiğine inandıklarını belirten Ramaphosa, "Artık bir toplama kampına dönüşen Gazze'de şu anda bir soykırım yaşanıyor. Güney Afrika olarak, özellikle hastanelere karşı gerçekleştirilen operasyonlara karşı tavrımızı çok açık bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.

Güney Afrika 6 Kasım'da Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını istişare için geri çekmişti. Geçen hafta ise İsrail'in Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrılmıştı.


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