İsrail'in saldırılarında can kaybı 11 bin 500'e ulaştı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 22:04

Güncelleme: 15.11.2023 - 23:50

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 500'e ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında 4 bin 710 çocuk, 3 bin 160 kadının olduğu aktarıldı.

Saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde ölen sağlık çalışanları sayısının 200'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 51 gazeteci ve 22 sivil savunma çalışanının da yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun 40 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 29 bin 800 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ise yüzde 70'inden fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.

İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların bulunduğu belirtilen açıklamada, 1770’i çocuk olmak üzere 3 bin 640 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastane ile 52 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 55 ambulansın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

İbadethanelerin de hedef alındığına işaret edilen açıklamada, saldırılarda 74 caminin tamamen yıkıldığı ve 3 kilise ile 162 caminin de zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in 255 okulu hedef aldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 63'ünün hizmet dışı kaldığı ve 95 hükümet tesisinin de yıkıldığı ifade edildi.