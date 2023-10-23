İsrail'i eleştirdi: Tepki gelince istifa etti
İsrail’i eleştiren Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, gelen tepkilerin ardından istifa etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını eleştiren Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, gelen tepkilerin ardından istifa etti.
Dünyanın en büyük teknoloji zirvesi olan Web Summit'in CEO'su Cosgrave, İsrail'i "savaş suçları" işlemekle ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan açıklamalarının ardından tepkiyle karşılaştı.
Tepkilerin ardından özür dileyen Cosgrave, Facebook ve Google gibi katılımcıların zirveden çekilmesi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.
Cosgrave, 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok Batılı liderin ve hükümetin, özellikle de bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, söylemleri ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları, müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır” demişti.
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