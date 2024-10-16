İsrail, Nebatiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenledi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'u 6 gün aranın ardından hedef alan İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye şehrine de şiddetli hava saldırıları düzenledi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentindeki farklı mahallelerde en az 7 noktayı bombaladı.
Hizbullah'a yakın el-Ahbar gazetesi, İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldığını, saldırıda belediye Başkanı Ahmed Kahil ve tüm belediye çalışanlarının hayatını kaybettiğini yazdı.
Sosyal medyada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentinde yoğun sivil yerleşimin bulunduğu bölgelere düzenlediği şiddetli bombardıman nedeniyle çok sayıda güçlü patlamaların meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 10 Ekim'den sonra ilk defa bu sabah hava saldırıları düzenlemişti.
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