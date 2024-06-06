İsrail'in 244 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 654'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 36 bin 654'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:54
İsrail'in 244 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 654'e çıktı
Abone Ol google-news

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 244 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 68 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 235 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 654'e, yaralı sayısının 83 bin 309'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


israil haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

İsrail, Gazze'deki iki beldeye saldırı başlattı

İsrail, Gazze'deki iki beldeye saldırı başlattı
Belçika'dan Gazze vurgusu: Yüzbinlerce çocuk eğitime erişemiyor

Belçika'dan Gazze vurgusu: Yüzbinlerce çocuk eğitime erişemiyor
İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze'deki esirlerin iadesini içeren her türlü anlaşmayı destekleyeceğini belirtti

İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze'deki esirlerin iadesini içeren her türlü anlaşmayı destekleyeceğini belirtti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler