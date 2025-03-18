İsrail'in Gazze saldırısının ardından ABD'den ilk açıklama

Yayınlanma: 18.03.2025 - 08:39

Güncelleme: 18.03.2025 - 08:45

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak" ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hamas’ı suçlayarak, "Hamas ateşkesi uzatmak için rehineleri serbest bırakabilirdi. Ancak bunu reddetmeyi ve savaşı seçti" ifadelerini kullandı.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda son belirlemelere göre 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

GAZZE'DE NELER OLUYOR?

Gazze sivil savunma ajansı, ölenler arasında çok sayıda çocuk, kadın ve yaşlı olduğunu aktardı.

Reuters haber ajansı, Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta üç evin, Gazze Şehri'nde bir binanın, Han Yunus ve Refah'ta ise bazı hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın, İsrail ordusuna Hamas'a karşı "güçlü bir eylem" talimatı verildiği belirtildi.

Saldırıların, "Hamas'ın rehinelerimizi serbest bırakmayı tekrar tekrar reddetmesinin yanı sıra ABD Başkanlık Temsilcisi Steve Witkoff ve arabuluculardan aldığı tüm önerileri kabul etmemesi" üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

Buna göre saldırı planı hafta sonu onaylandı. İsrail ve Hamas arasında üç aşamalı ateşkeste ikinci faza geçilememişti.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca İsrail'in askerlerini Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan Philadelphi koridorundan Mart başında hafta çekmesi ve savaşı sona erdirmesi, kalan tüm rehinelerin geri verilmesi ve karşılığında daha fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılması için müzakereleri yoğunlaştırması gerekiyordu.

ABD, yeni bir rehine takası dahil olmak üzere ilk aşamanın Nisan ortasına kadar uzatılmasını önermişti.

Ancak müzakerelere yakın Filistinli yetkili BBC'ye, İsrail ve Hamas'ın Witkoff'un önerdiği planın temel maddelerinde anlaşamadıklarını söyledi.

7 EKİM'DEN BU YANA ACI BİLANÇO

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 50 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun çoğu birden fazla kez yerinden edildi.

Binaların yaklaşık yüzde 70'i hasar gördü veya yıkıldı, sağlık, su ve hijyen sistemleri çöktü.

Bölgede ağır bir yiyecek, yakıt, ilaç ve sığınak sorunu yaşanıyor.