İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen sağlık çalışanı sayısı 496'ya ulaştı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:10

Güncelleme: 02.05.2024 - 20:10

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze'de sağlık alanındaki kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Filistinli doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş'in İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren sağlık personelinin sayısı 496'ya yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar bin 500 sağlık personeli yaralandı, 309'u alıkonuldu.

Filistinli doktor Berş'in İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesine işaret edilen açıklamada, "İsrail hapishanelerdeki Filistinli tutukluların özellikle de Gazzelilerin durumlarının tamamen gizli tutulduğu göz önüne alındığında bu işlenen son suç olmayacak." ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma, sağlık ve insan hakları kuruluşlarına "İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin, işkence, terör ve katliamdan korunması için müdahale edilmesi" çağrısı yaptı.

Filistin Esirler Cemiyetinden gün içerisinde yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan biri doktor 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Ölen Filistinlilerin doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş ve İsmail Abdulbari Receb Hıdır olduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in bu kişileri daha önce Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu belirtilmişti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan Berş'in Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde hastanesinde başka meslektaşlarıyla birlikte Aralık 2023'te alıkonulduğu aktarılan açıklamada, "Filistinli ilgili makamlardan alınan bilgiye göre Berş, 19 Nisan'da İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde şehit oldu ve cenazesi hala teslim edilmedi." ifadeleri kullanılmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.