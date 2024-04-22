İsrail'in Refah saldırısı öncesinde bir milyon Filistinlinin barınabilecek bölge hazırlığı yaptığı iddia edildi

Yayınlanma: 22.04.2024 - 18:42

Güncelleme: 22.04.2024 - 18:42

İsrail ordu radyosu yayınladığı haberde, Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki 'insani bölgeyi' önemli ölçüde genişletmeye hazırlandığı bilgisinin kendilerine ulaştığını paylaştı.

Bu bölgenin, güneydeki El-Mevasi'den kıyı şeridi boyunca Gazze'nin orta kısmındaki Nusayrat'ın eteklerine kadar olan mesafeyi kapsayacağı ifade edilen haberde, bölgenin "yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş insanı barındırabileceği" iddia edildi.

Haberde, "bölgede faaliyet gösteren sabit hastanelere ek olarak bu yerde beş sahra hastanesi kurulduğu" ileri sürüldü.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, dün düzenlediği basın toplantısında, "Genelkurmay Başkanı, güney cephesindeki (Gazze) 'operasyonların' sürdürülmesine ilişkin planı onayladı." demişti.

Hagari, Gazze'deki savaşın sonraki aşamaları için hazırlık yapıldığını aktarmıştı.

Hagari'nin söz konusu açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracakları" yönündeki açıklamalarının ardından gelmişti.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.