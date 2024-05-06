İsrail'in Refah uyarısı: Trajedinin yeni bir boyutuna yol açar

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için dayanılmaz olan trajedinin yeni bir boyutuna yol açacağı uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:21
İsrail'in Refah uyarısı: Trajedinin yeni bir boyutuna yol açar
Abone Ol google-news

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası kara saldırısında ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan kıtlığa işaret eden Lazzarini, Refah'a olası kara saldırısının bölgede kıtlığın yayılmasını tersine çevirmeyi daha da zorlaşacağına dikkati çekti.

Bölgede ihtiyaç duyulan şeyin zorla yerinden edilme değil ateşkes olduğunun altını çizen Lazzarini, "İsrail'in askeri saldırısı, Gazze'deki halk için zaten dayanılmaz olan trajedinin yeni bir boyutuna yol açacak" ifadesini kullandı.

Lazzarini, UNRWA'nın mümkün olduğu sürece Refah'ta kalmaya devam edeceğini ve yardımları ulaştıracağını kaydetti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.


israil haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

AB'den Gazze uyarısı: Kıtlık var, güneye doğru ilerliyor

AB'den Gazze uyarısı: Kıtlık var, güneye doğru ilerliyor
İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı

İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı
Paris’te Gazze eylemlerinin yapıldığı üniversitede eğitime ara verildi

Paris’te Gazze eylemlerinin yapıldığı üniversitede eğitime ara verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
Bakan Şimşek: Duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız!

Bakan Şimşek: Duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız!
Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!

Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!
5 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!

5 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!
Eğitimciler, 'Bu büyük bir suç' dedi, bakanlığı ve Meclis’i göreve çağırdı: 'Hayalet öğrenciler'

Eğitimciler, 'Bu büyük bir suç' dedi, bakanlığı ve Meclis’i göreve çağırdı: 'Hayalet öğrenciler'
Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...

Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...
Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedeli ne kadar oldu?