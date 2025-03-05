İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir kimdir?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:13

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:17

İsrail’de istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Eyal Zamir’e görevi devretti. Tel Aviv’deki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) karargahında düzenlenen devir teslim töreninde Zamir’e korgeneral rütbesi verildi.

İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı olan Zamir görevi devralmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bugün üstlendiğim görev açık, IDF’yi zafere taşımak" dedi. IDF’nin halkın ordusu olduğunu öne süren Zamir, "Dış tehditlerle karşı karşıya olduğumuzda, safların birliğini sağlamalıyız. Safları genişletmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.

Zamir ayrıca, Gazze’deki rehinelerin mümkün olan en kısa sürede İsrail’e getirilmesinin ordunun ahlaki bir görevi olduğunu söyledi.

"İSRAİL, İRAN’A KARŞI ZAFER KAZANACAK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise törende yaptığı konuşmada, Eyal Zamir’i Genelkurmay Başkanı olarak üçüncü kez önerdiğini ifade ederek, savaş sırasında Zamir’in Savunma Bakanlığı Genel Müdürü olarak görev yaptığı sırada, önemli tedarik süreçlerine öncülük ettiğine dikkat çekti.

Netanyahu, "Öncelikle Başkan Trump ve ABD’deki dostlarımızın desteğiyle şu anda güvenliğimiz için kritik öneme sahip çok sayıda silahı İsrail’e getiriyoruz" dedi.

İsrail’in ayrıca savunma sanayi kapasitesini artırdığını söyleyen Netenyahu, "Bu, dış aktörlere olan bağımlılığı azaltacak" şeklinde konuştu. İsrail’in savaşın hedeflerine tam olarak ulaşması gerektiğini belirten Netenyahu, İsrail’in İran ve İran’a bağlı güçlere karşı zafer elde etmeye kararlı olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise yaptığı konuşmada, Hamas’ın tüm rehineleri serbest bırakmaması durumunda savaşmaya geri döneceklerini belirterek, "Hamas’ın Gazze’de hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

HALEVİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

İsrail’in eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 21 Ocak’ta Netenyahu’ya sunduğu istifa mektubunda 7 Ekim 2023’te kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşlarını koruma görevini yerine getiremediğini, İsrail’in ağır ve acı bir bedel ödediğini belirtmişti.

Halevi, "7 Ekim’de IDF’nin başarısızlığındaki sorumluluğumun bilinciyle IDF’nin olağanüstü başarılara imza attığı ve İsrail’in caydırıcılığı ile gücünü yeniden sağladığı bir zamanda görev süremin 6 Mart 2025’te sona ermesini talep ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

EYAL ZAMİR KİMDİR?

?Eyal Zamir, 26 Ocak 1966'da İsrail'in Eilat kentinde doğmuş bir İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) subayıdır. 5 Mart 2025 tarihinde IDF'nin 24. Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlamıştır.

Zamir, Tel Aviv'deki Askeri Komuta Akademisi'nden mezun olmasının ardından Tel Aviv Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında lisans ve Hayfa Üniversitesi'nde ulusal güvenlik alanında yüksek lisans dereceleri aldı. Ayrıca, ABD'deki Wharton School'da Kıdemli Yöneticiler için Genel Yönetim Programı'nı tamamladı.

ASKERİ KARİYER

1984 yılında IDF'ye katılan Zamir, Zırhlı Birlikler'de aşağıdaki komuta pozisyonlarında bulundu.

7. Zırhlı Tugay Komutanı (2003-2005): Önemli zırhlı birliklerden birini yönetti.

Önemli zırhlı birliklerden birini yönetti. 36. Tümen Komutanı (2009-2011): Kara kuvvetlerinin kritik bir tümenini komuta etti.

Kara kuvvetlerinin kritik bir tümenini komuta etti. Başbakan'ın Askeri Sekreteri (2012-2015): Bu dönemde Başbakan Netanyahu'ya askeri danışmanlık yaptı.

Bu dönemde Başbakan Netanyahu'ya askeri danışmanlık yaptı. Güney Komutanlığı Komutanı (2015-2018): Gazze sınırındaki güvenlik operasyonlarını denetledi.

Gazze sınırındaki güvenlik operasyonlarını denetledi. Genelkurmay Başkan Yardımcısı (2018-2021): IDF operasyonlarının ve stratejik planlamasının yönetiminde rol aldı.

IDF operasyonlarının ve stratejik planlamasının yönetiminde rol aldı. Savunma Bakanlığı Genel Müdürü (2023-2025): Bu dönemde savunma politikalarının uygulanmasında kilit rol oynadı.

Zamir son olarak, selefi Herzi Halevi'nin 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısını önleyememesi nedeniyle istifasının ardından Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

KİŞİSEL YAŞAM

Eyal Zamir, Orna Zamir ile evlidir ve çiftin üç çocuğu vardır. En büyük oğlu Ori, Zırhlı Birlikler'de bölük komutanı olarak görev yapmış ve İsrail'in 73. Bağımsızlık Günü'nde Genelkurmay Başkanlığı Mükemmeliyet Ödülü'nü almıştır. Kızı Roni ise Golani Tugayı'nın operasyon bölümünde yedek subay olarak hizmet vermiştir.