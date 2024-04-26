İsrailli aşırı sağcı bakanın arabası takla attı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aracı, Cuma günü Ramle kentinde gerçekleştirdiği bir ziyaretten ayrılırken yaşanan bir kaza sonrası takla attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 19:01
İsrailli aşırı sağcı bakanın arabası takla attı
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İsrail'deki sağ eğilimli basın kuruluşları olayı okuyucularına 'küçük bir kaza' olarak duyursa da, görüntülerde Ben-Gvir'e tahsis edilen aracın ters döndüğü ve kendisine de yolda ilk yardım yapıldığı görülüyor.

Medya kaynaklarına göre, Ben-Gvir en yakın hastanede tedavi altına alındı.

BEN-GVIR KİMDİR?

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.

Ben-Gvir, 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

İsrail'de terör suçluları için idam cezası getiren Ben-Gvir'in partisinin sunduğu yasa teklifi şubatta Meclis komitesinde kabul edilmiş ancak yasalaşmamıştı.


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