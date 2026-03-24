İsrailli Bakan’dan skandal sözler: Yenilen toprak kaybeder

İsrail radyosu 94FM’e konuşan Smotrich, Lübnan’daki operasyonların Hizbullah’ın kesin yenilgisiyle sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Smotrich, “Lübnan’daki savaş, en azından Litani Nehri’nin İsrail’in yeni sınırı haline gelmesiyle sona ermeli. Hizbullah’a yönelik saldırılar sürmeli ve örgüt kararlı şekilde yenilmelidir” dedi.

Program sunucusunun “Yerleşimler mi kurulacak?” sorusuna Smotrich, bunun şu aşamada gündemde olmadığını söyledi.

Smotrich, “Şu an için tam anlamıyla temizlenmiş bir güvenlik şeridinden söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Smotrich, askeri hedeflerin yanı sıra “caydırıcılık” vurgusu yaptı.

“Bölgede bizimle karşı karşıya gelen herkes, yenildiğinde toprak kaybedeceğini anlamalı” diyen Smotrich, “hataların ve yenilginin bir bedeli olması gerektiğini” savundu.

Smotrich’in “Araplar kayıpları değil, toprakları hesaplar” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekti.