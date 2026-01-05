İsrailli bakan, Türkiye’yi 'düşman devlet' ilan etti

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’ye yönelik dikkat çekici ve sert açıklamalarda bulundu.

Chikli, Türkiye’yi “düşman devlet” olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen kesilmesi gerektiğini savundu.

Chikli, programda yaptığı açıklamada, “Bence Türkiye ile ilişkilerimizi kesmeliyiz. Türkiye düşman bir devlettir” ifadelerini kullandı.

ABD’ye de çağrıda bulunan Chikli, Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) kontrolündeki Suriye lideri Ahmed el-Şara'nın “radikal İslamcı ideolojisine” yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini öne sürdü.

İsrailli bakan, Türkiye’ye yönelik uyarılarını Suriye ve Gazze üzerinden sürdürdü.

Chikli, “Suriye’deki Türklere sesleniyoruz: Suriye’den, özellikle güney Suriye’den ve Gazze’den uzak durun. Gazze’ye girmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

“TÜRK ASKERİ GAZZE'DE OLAMAZ”

Gazze’de Türk askerlerinin bulunmasının İsrail açısından kabul edilemez olduğunu savunan Chikli, “Ne pahasına olursa olsun Gazze’de Türk askerlerinin bulunmasını kabul edemeyiz. Bu, İsrail için bir felaket ve büyük bir tehdit olur” ifadelerini kullandı.

Chikli, böyle bir durumun İsrail ve Türk askerlerini doğrudan karşı karşıya getirebileceğini ileri sürerek, “Bazı yanlış anlaşılmalar ya da küçük bir olay büyük bir savaşı tetikleyebilir. Bunun yaşanmasını istemiyoruz” diye konuştu.