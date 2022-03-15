İsrailli bakan, ülkesini Etiyopyalı Yahudilere "iki yüzlü" davranmakla suçladı

15 Mart 2022 Salı, 14:00

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Aliya (Göç) ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tamano-Shata, toplantıda Ukrayna'dan gelecek mültecilere yoğunlaşılması üzerine Etiyopya'da ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle mülteci kamplarında İsrail'e gitmeyi bekleyen sivillerin durumunu hatırlattı.

Tamano-Shata, "Ukrayna'da bulunan Geri Dönüş Yasası kapsamındaki insanlar için yorulmadan çalışıyorum. Ancak, Etiyopya Yahudileri hakkında da başka bir ses duymak istiyorum" dedi.

Aliya (Göç) ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata

Geri Dönüş Yasası ile Etiyopya'dan gelecek kişilerin "acilen kurtarılmasını" talep eden Tamano-Shata, "Fakat burada, Etiyopya'dan Geri Dönüş Yasası'ndan yararlanmayı hak eden kişiler için kimse ağzını açmadı. Bu beyaz adamın iki yüzlülüğüdür" ifadelerini kullandı. İletişim Bakanı Yoaz Hendel de mültecilerin Afrika'dan gelmesi söz konusu olduğunda kimsenin konuşmadığını belirterek Tamano-Shata'ya destek verdi.

"Geri Dönüş Yasası" kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip 120 ila 150 bin arasında Ukraynalı Yahudi bulunduğu tahmin ediliyor.

İSRAİLİN'İN ETİYOPYALI YAHUDİLERİ ÜLKEYE GETİRME PLANI

İsrail, 2020’de "Yahudi Dönüşü" kanunu çerçevesinde 2 bin Etiyopyalı Yahudi'yi ülkeye getirme planını onayladı. Plan uyarınca Etiyopyalı Yahudilerin 2020 sonu ile 2021'in başında ülkeye getirileceği kaydedildi.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçti. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.