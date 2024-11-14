İsrailli bakandan Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:02

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:02

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Ynet'e konuşan Strock, İsrail ordusunun Gazze’deki işgali ve işgal altındaki Batı Şeria’nın "olası ilhakına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Strock, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesine" ilişkin başında bulunduğu Ulusal Misyonlar Bakanlığının hazırlıklar için tüm hızıyla çalıştığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin topraklarında kalabileceklerini söyleyen Strock, bölge sakinlerinin seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılmaları gerektiğini savundu.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde beraber çalışacağını açıkladığı isimlerden cesaret aldığını vurgulayan Strock, söz konusu ABD'li isimlerin olası ilhaka destek verdiğini iddia etti.

Struck, "Dışişleri Bakanı (Marco Rubio), ABD'nin İsrail Büyükelçisi (Mike Huckabee) ve Savunma Bakanı (Pete Hegseth) gibi kişiler zaten seçildi" dedi.

İsrail'in Gazze’de sivil ayrımı yapmaksızın düzenlediği saldırılara dair ise Bakan Strock, "Gazze Şeridi'nden bir çıkış stratejisi olması gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Strock, Gazze'de belirledikleri hedefleri yerine getirmek için "Orada çok uzun süre kalmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca Strock, yaklaşık 2 milyon Filistinli sivilin açlık çektiği Gazze Şeridi’nde ateşkese ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Smotrich, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellenmesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.