İsrailli bakandan İzzeddin el-Kassam'ın mezarını yıkma tehdidi

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD merkezli X hesabında yaptığı paylaşımda, İsrail polisi ile dün Hayfa yakınlarındaki Nesher bölgesinde bulunan İzzeddin el-Kassam’ın mezarına düzenlediği provokatif baskının videosunu paylaştı.

Baskınla "ilk adımı atarak" çadırı ve tabelayı yerinden kaldırdıklarını söyleyen Ben-Gvir, "İzzeddin el-Kassam'ın mezarı yıkılmalıdır” ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’le dün mezarlığa baskın düzenleyen İsrail polisi, İslami Vakıflar İdaresi tarafından mezarın üzerine yerleştirilen çadır, güvenlik kameraları ile İzzeddin el-Kassam ve mezarlığın tarihine ilişkin bilgi veren tabelayı yerinden söktü.

Ben-Gvir’in baskınına İsrail Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı, aşırı sağcı Yitzhak Kroizer da eşlik etti.

İsrail aşırı sağından son dönemde İzzeddin el-Kassam'ın mezarının yıkılması yönünde provokatif çağrılar gelmişti.

Nesher (Nişir) Belediye Başkanı Roi Levy, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den "mezarlık için yıkım emri çıkarmasını" talep etmiş ve mezarlığı ticari alana dönüştürmek istediğini söylemişti.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise 12 Ağustos'ta, İsrail Meclisi İçişleri Komitesi'nde düzenlenen bir oturumda Nişir Belediye Başkanı'na hitaben yaptığı konuşmada, "İzzeddin el-Kassam'ın mezarının yıkılması için talimat verin; polis hem yıkımı hem güvenliğini sağlayacak" demişti.

Ben-Gvir, "Teröristler ölümden sonra bile rahat edememeli" ifadesini kullanmıştı.

İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?

Suriye sahilindeki Ceble kentinde 1883'te doğan Kassam, İslam dünyasında ve Filistin tarihinde önde gelen bir şahsiyet, alim ve davetçi olarak biliniyor.

20. yüzyılın başlarında Suriye ve Filistin'de Fransız ve İngiliz işgallerine karşı silahlı direniş hareketine öncülük eden Kassam, 1935’te, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında İngiliz kuvvetleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Ölümü, 1936’da, Filistin Mandası'ndaki Filistinli Arapların İngiliz yönetimine karşı Büyük Filistin İsyanı'nı başlatmasında önemli bir rol oynadı.

Hamas, Kassam'ın adını sömürgeciliğe karşı mücadelesine atfen askeri kanadına vermiş ve "İzzeddin el-Kassam Tugayları" adını kullanmaya başlamıştı.