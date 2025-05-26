İsrailli bakanlardan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Ben-Gvir, Wasserlauf ve Kreuzer, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin kutlandığı gün ve aşırı sağcı fanatik İsraillilerin provokatif "Bayrak Yürüyüşü" dolayısıyla Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ben Gvir, eşi ve bazı İsrailli milletvekillerinin de bulunduğu 1000'den fazla fanatik Yahudi, Aksa’nın avlusunda Yahudi ritüelleri gerçekleştirdi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailliyse, Aksa’nın doğu kısmında İsrail bayrağını kaldırarak dans etti.

Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, çok sayıda Yahudi'nin, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği gün dolayısıyla Mescid-i Aksa baskınına katıldığını, burada dua ettiklerini belirtti.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'de işgal etmesi nedeniyle her yıl on binlerce fanatik İsrailli, ırkçı ve provokatif sloganlar atarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik mekanı Eski Şehir'in Filistinlilerin yoğun olarak kullandığı Şam Kapısı'ndan geçerek yürüyüş gerçekleştiriyor.

İsrail polisi, bu yürüyüş öncesinde Doğu Kudüs'te birçok noktada konuşlanarak ve demir bariyerler koyarak Filistinlilerin bu bölgelere geçişini engelliyor.

Fanatik İsrailliler geçen yıllarda düzenlenen söz konusu yürüyüşlerde Filistinlilere, basın mensuplarına, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesindeki mülklerine saldırmıştı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda göreve gelen kabinesinde aşırı sağcı isimler üst düzey görevlere getirilmişti.

Geçmişte nefret söylemi nedeniyle 50'den fazla iddianame hazırlanan ve bir kez "ırkçılıktan" hüküm giyen sabıkalı Ben-Gvir, aşırı sağcı Yahudi Gücü partisiyle İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilmişti.

Ben-Gvir, Bakanlık görevine gelmesinin ardından uluslararası camiadan gelen tepkilere rağmen defalarca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.