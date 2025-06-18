İsrailli eski futbolcudan, Türkiye'ye yönelik küstah sözler: Finalde rakip Türkiye

İsrailli eski futbolcu ve televizyon sunucusu Eyal Berkovic, İsrail televizyonu Kanal 13'te katıldığı bir programda, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.
Askerî operasyonları futbol turnuvasına benzeten Berkovic, “İsrail'in finalde Türkiye ile karşılacağını” ileri sürdü.
الإعلامي الإسرائيلي إيال بيركوفيتش: فزنا على حـ ـمـ ـاس و #إيران وسيكون النهائي مع #تركيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/g8kbX9g01k— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 17, 2025
Berkovic, “Bu sabah bir şaka aldım: Çeyrek finalde Hamas’la berabere kaldık, penaltılarda eledik. Yarı finalde İran’ı yendik. Finalde ise Türkiye var” dedi.