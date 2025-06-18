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İsrailli eski futbolcudan, Türkiye'ye yönelik küstah sözler: Finalde rakip Türkiye

İsrailli eski futbolcudan, Türkiye'ye yönelik küstah sözler: Finalde rakip Türkiye

18.06.2025 02:24:00
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Dış Haberler Servisi
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İsrailli eski futbolcudan, Türkiye'ye yönelik küstah sözler: Finalde rakip Türkiye

İsrailli eski futbolcu ve televizyon sunucusu Eyal Berkovic, Hamas ve İran’a yapılan saldırıları “maç” benzetmesiyle anlattı, sıradaki hedefin Türkiye olduğunu imâ etti.

İsrailli eski futbolcu ve televizyon sunucusu Eyal Berkovic, İsrail televizyonu Kanal 13'te katıldığı bir programda, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.

Askerî operasyonları futbol turnuvasına benzeten Berkovic, “İsrail'in finalde Türkiye ile karşılacağını” ileri sürdü.

Berkovic, “Bu sabah bir şaka aldım: Çeyrek finalde Hamas’la berabere kaldık, penaltılarda eledik. Yarı finalde İran’ı yendik. Finalde ise Türkiye var” dedi.

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