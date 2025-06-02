İstanbul'da kritik zirve: Rus ve Ukraynalı heyetler Çırağan Sarayı'nda!

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı İstanbul'da başladı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul’da ikinci kez bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık edeceği toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı belirtildi.

Fotoğraf: Russia Today (RT)

Toplantıya katılacak Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

ZELENSKİ'DEN RUSYA'YA "BASKI" ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen Bükreş Dokuzlusu Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Zelenski, "Rusya'nın verimli görüşmelere hazır olacağından emin değilim. Ancak her zaman bazı çözümlere inanmalıyız" dedi.

Zelenski, İstanbul'daki görüşmelerde, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması, esirlerin takas edilmesi ve Ukrayna'dan zorla kaçırılan çocukların geri getirilmesi ile ilgili kararların verilmesinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

İstanbul görüşmelerinin sonuç vermemesi durumunda Rusya'ya yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Zelenski, Rus tarafı kaynaklı olarak İstanbul görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması durumunda AB ve ABD’nin Moskova’ya yaptırımlarla baskı kurması gerekeceğine işaret etti.

İLK TURDA HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Taraflar, 16 Mayıs'ta İstanbul’da yapılan ilk tur görüşmesinde bin mahkûmun karşılıklı değişimi ve potansiyel bir ateşkes sürecine dair belge alışverişi üzerinde anlaşmıştı.

Yeni turda bu başlıkların derinleştirilmesi ve güven artırıcı adımların somutlaştırılması bekleniyor.