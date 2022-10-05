İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde 'Mahsa Amini' eylemi

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul’da dün İran Konsolosluğu’nun önünde “Mahsa Amini eylemi” düzenlendi. Eylemde, “İslam cumhuriyeti istemiyoruz” sloganları atılırken İranlı kadınlar saçlarını kesti. Eyleme katılan İranlılar, Cumhuriyet’e konuştu.

İran’da yazar olan Sepideh Darvishi, baskılardan dolayı geldiği Türkiye’de öğretmenlik yapıyor. Darvishi, “Molla rejimi İran’da cinayet işliyor. Mollaların diktatörlük yönetimi kitabın son sayfası olmayabilir ama kesinlikle son bölümüdür. Eğer oradaki insanlar iki hafta daha dayanırlarsa mollalar gidecek. Çünkü herkes onlara yüz çevirdi” dedi.

Beş yıldır Türkiye’de yaşayan Hasan Zade ise “Tebriz kan gölüne döndü. Bütün insanlara sesleniyorum, sesimiz olsunlar bu zalimlerin karşısında dursanlar. Ya öleceğiz ya hükümet gidecek. Artık dönüş yolu yok” diye konuştu.