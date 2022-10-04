İranlılar Mahsa Amini’nin öldürülmesini İstanbul'daki konsolosluk önünde protesto etti
Türkiye'de yaşayan bir grup İranlı, başörtüsünü tam kapatmadığı için İran’da polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren Mahsa Amini’nin ölümünü, İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.
İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlâk polisi tarafından dövülerek öldürülmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.
Amini’nin ölümünü Türkiye'de yaşayan İranlılar, bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek protesto etti. Polis ve çevik kuvvet ekipleri, konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Eylemde, İran’da öldürülen kişilerin resimlerinin olduğu ve üzerinde “İran rejimi tarafından katledildi” yazılı dövizler taşındı. Slogan atan gruptan bir kadın, saçlarını kesti. Bir kadın da dans gösterisi yaptı.
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