İstifa eden başbakanın evi ateşe verildikten sonra The Guardian'dan dikkat çeken analiz: 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'

10 Mayıs 2022 Salı, 14:10

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etti ancak ülkede yaşanan tansiyonun dozu düşmedi.

Kalabalık gruplar gece Rajapaksa'nın evini kuşatarak basmak istedi. Eski başbakan şafak operasyonuyla evden çıkarılarak güvenli bir bölgeye götürüldü.

Pazartesi gününden bu yana 7 kişinin öldüğü çatışmaların ardından dün gece boyunca 50'den fazla siyasetçinin evi yakıldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, The Guardian'da yayımlanan "Sri Lanka küresel borç krizi karşısında düşen ilk domino oldu" başlıklı analizde, "Güney Asya ülkesi Rusya-Ukrayna savaşıyla şiddetlenen ekonomik baskıya boyun eğen ilk oldu ancak son olmayacak" ifadelerine yer verildi.

SRİ LANKA DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN BİR İŞARET FİŞEĞİ Mİ?

Yazıda bu hafta başkent Kolombo'ya gelen IMF ekibinin ülkedeki durumun dünyanın geri kalanı için bir işaret fişeği olmasından endişelendiği belirtildi.

Peş peşe gelen pandemi, borçlanma maliyetinin artması ve Ukrayna savaşının sonucu olarak gıda ve yakıt fiyatlarındaki artış tüm dünyada düşük ve orta gelirli ülkeleri krize soktu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Gelişmekte olan ülkelerle ilgili derin endişeler taşıyorum. Enerji, gübre ve gıda fiyatlarında ani artışlarla yüzleşiyorlar. Ve muhtemelen faiz oranı artışları yaşanacak. Bunların her biri sert bir etki yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler ise yaşanan krizini boyutunu belirlemeye çalışıyor. BM'nin ticaret ve kalkınma organı tarafından yayınlanan son rapora göre dünyadaki 107 ülke belirlenen üç şoktan en az birini yaşıyor: Gıda fiyatlarında artış, enerji fiyatlarında artış ve daha sıkı finansal koşullar. Üç şoku birden yaşayan ülkelerin sayısı ise 69. Bunların 25'i Afrika'da, 25'i Asya ve Pasifik'te, 19'u ise Latin Amerika'da.

THE GUARDIAN: İLK DOMİNONUN TÜRKİYE OLMASI BEKLENİYORDU

The Guardian'ın yazısında aylardır birçok uzmanın ilk domino taşının Türkiye olmasını beklediğini ancak yüzde 70'e varan yıllık enflasyon ve devam sıra dışı ekonomi yönetimine rağmen Türkiye'nin halen vatandaşlarını besleyebildiği belirtildi.

Yazıda kırılgan görünen ülke listesinin oldukça uzun olduğu belirtilirken, Rusya ve Ukrayna'dan en çok buğday eden ülkelerden olan Mısır ve Tunus'un IMF ile kurtarma görüşmelerine başladığı, Pakistan'ın ise ithal enerjinin maliyeti nedeniyle elektrik kesintilerine gittiğine dikkat çekildi.

Guardian'ın analizinde Afrika ülkeleri Gana, Kenya, Güney Afrika ve Etiyopya'daki durumun dikkatlice izlendiği, Arjantin'in ise IMF ile 45 milyar dolarlık bir borç anlaşması imzaladığı ifade edildi.