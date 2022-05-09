Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da başbakan istifa etti

Ekonomik kriz yaşayan ve bir süredir hayat pahalılığı nedeniyle gösterilere sahne olan Sri Lanka'da başbakan istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:05
Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da başbakan istifa etti
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Ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da yeniden olağanüstü hal ilan edilmişti.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.


Sri Lanka Ekonomik kriz istifa

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