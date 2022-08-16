İsveç Başbakanı, 'Koşulları yerine getireceğiz'

16 Ağustos 2022 Salı, 11:44

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in NATO üyeliğine yönelik Türkiye'nin itirazlarını ortadan kaldırmak için üzerinde anlaşılan mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceklerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Andersson düzenlediği basın toplantısında, İsveç hükümetinin dolandırıcılık suçundan aranan bir kişiyi Türkiye'ye iade kararının "İsveç ve uluslararası hukuka göre verildiğini ve bu şekilde adım atmaya devam edeceklerini" söyledi.