İsveç Başbakanı, 'Koşulları yerine getireceğiz'
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceklerini açıkladı.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in NATO üyeliğine yönelik Türkiye'nin itirazlarını ortadan kaldırmak için üzerinde anlaşılan mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceklerini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, Andersson düzenlediği basın toplantısında, İsveç hükümetinin dolandırıcılık suçundan aranan bir kişiyi Türkiye'ye iade kararının "İsveç ve uluslararası hukuka göre verildiğini ve bu şekilde adım atmaya devam edeceklerini" söyledi.
Video Haberler
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
- Bakan Nebati'den otomotivde fahiş fiyat açıklaması
- Maltepe'de tehlikeli anlar: Yan yatan gemiye girdi
- Görür'den Marmara için korkutan uyarı
- İptal edilmişti: Motorine büyük zam geliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- İndirim değil zam oldu!