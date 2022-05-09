İsveç: NATO üyeliğine ilişkin karar 15 Mayıs'ta açıklanacak
İsveç'te iktidar partisi lideri, ülkesinin NATO'ya katılıp katılmayacağına dair kesin kararın 15 Mayıs'ta açıklanacağını duyurdu.
İsveç'te iktidar partisi olan Sosyal Demokrat Partisi lideri Tobias Baudin, ülkesinin NATO'ya katılıp katılmayacağına dair İsveç Radyosu'na değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal Demokrat Partisi lideri Tobias Baudin, ülkenin NATO üyeliğine başvurması gerekip gerekmediğine ilişkin tutumunu 15 Mayıs'ta açıklayacağını dile getirdi.
Tobias Baudin, söz konusu karar ilişkin "Mesajımız, 15 Mayıs'ta parti liderliğinin pozisyon alması için açıklanacaktır" dedi.
Baudin, Finlandiya'nın da karar alma sürecine ayak uydurmasının ve bir hafta sonrasını beklememenin avantajlı olduğunu söyledi.
İsveç Başbakan Magdalena Andersson, Pazar günü İsveç televizyonunda NATO üzerine katıldığı bir tartışma programında "(NATO üyeliği) Karar vermeden önce bunu masaya yatırmak istiyorum" demişti.
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