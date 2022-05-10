İsveç Savunma Bakanı, NATO üyeliği ile ilgili açıklama yaptı

10 Mayıs 2022 Salı, 12:18

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, İsveç radyosuna verdiği demeçte, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması ve ittifak çerçevesinde ortak savunma planlaması yapılması halinde İskandinavya'nın savunma gücünün artacağını söyledi. Hultqvist, "İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılırsa birbirimizin güçlerini ve avantajlarını kullanır, birbirimizi tamamlarız" dedi.

İktidardaki Sosyal Demokratlar, 15 Mayıs'ta, partinin NATO üyeliğine karşı on yıllardır sürdürdüğü muhalefeti bırakıp bırakmayacağına karar verecek. Eğer bu muhalefet bırakılırsa İsveç'in NATO'ya girmesinin önü açılacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İsveç ve Finlandiya'da güvenlik politikasının yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun da bu hafta içinde Finlandiya'nın NATO başvurusunu onaylayan bir açıklama yapması bekleniyor.



