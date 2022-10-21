İsveç'in Ankara mektubu ortaya çıktı

İsveç'in 6 Ekim'de Ankara'ya gönderdiği mektubun ayrıntıları ortaya çıktı. İsveç, terörle mücadele polisinin PKK'lı teröristlere yönelik çalışmalarını arttırdığını, bu sebeple de Türkiye'den İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda somut adımlar atmasını beklediği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 16:04
İsveç'in Ankara mektubu ortaya çıktı
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