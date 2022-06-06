İsveç'te muhalefet, hükümete yüklendi: YPG/PKK destekçisi milletvekiliyle ilişkileri kesin

06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:23

İsveç'te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önerisi, İsveç'in TV4 kanalında tartışıldı.

Siyasi parti liderlerinin katıldığı tartışma programında Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Sosyal Demokrat Parti Başkanı ve Başbakan Magdalena Andersson'a terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile ilişkilerini kesmeleri için öneri sundu.

Ebba Busch, Kakabaveh'in İsveç'in tüm güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'un gensoru önerisi kabul edilirse hükümet istifa etmesin, sadece Johansson görevden alınsın. Biz de önümüzdeki 3 ay boyunca muhtemel hiçbir başka gensoruya destek vermeyeceğiz. Kakabaveh ile yapılan hayata geçirilmesi imkansız anlaşmalardan da hükmet kurtulacak."

Başbakan Andersson da teklifi memnuniyetle karşıladıklarını, ciddiye aldıklarını ve düşüneceklerini kaydetti.

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ İLE KAKABAVEH ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

İsveç'te Kasım ayında Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım'da Başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

Salı günü yapılacak gensoru önergesinde de Kakabaveh'in tek oyunun belirleyici olacağına kesin gözüyle bakılıyor.