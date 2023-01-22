İsveç'te sosyolog Kamali: Kur'an-ı Kerim'in yakılması 'siyasi bir oyun'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 17:44

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 17:46

İsveç'te sosyolog Masoud Kamali, ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasını ve yetkili makamların ifade özgürlüğü bahanesiyle bu tür eylemlere izin vermesini kınadı.

Kamali, Kur'an-ı Kerim'in Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yakılmasının tüm Müslümanlara yönelik "siyasi ve ırkçı mesaj" taşıdığını söyledi.

Eylemin "siyasi bir oyun" olduğunu belirten Kamali, günümüzde ifade özgürlüğünün, ırkçı gruplara, göçmenlere ve Müslümanlara saldırma, "ne isterlerse söyleme ve istedikleri eylemi yapma" izni verdiğini kaydetti.

Kamali, Rasmus Paludan gibi ırkçı bir siyasetçiye veya herhangi birine Kur'an-ı Kerim'i yakma izni verilmemesinin ifade özgürlüğüne zararı olmayacağı görüşünü dile getirdi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.