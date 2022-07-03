İsveç’te terör örgütü PKK'ya destek gösterisi düzenlendi

03 Temmuz 2022 Pazar, 11:02

İsveç ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat metni üzerinden sadece 4 gün geçmişti ki terör örgütü PKK sempatizanları, İsveç’in Göteborg şehrindeki Järntorget meydanında toplandı. Örgüte ait sözde bayrak ve flamaların kullanıldığı eylemde, Türkiye karşıtı sloganlar atıldı.

İsveç, terör örgütü PKK ile etkin mücadele ve örgüte ait propagandalara karşı önlem alma sözü vermişti, ancak terör örgütü PKK sempatizanlarının eylem yaptığı alanda, İsveç polisi yer almadı. Oda TV'de yer alan habere göre polis, teröre destek eylemine müdahale etmedi.

Eylemi yapan grup, daha sonra dağıldı.

TERÖRE YARDIM YAPAN WEB SİTESİ KAPATILMADI

İsveç’te internet üzerinden terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG ile alakalı sözde bayrak, sembol, flama, tişört vb. eşyaların satışı ile ürün başına 18 Euro gelir elde eden örgüt finansmanı yapı, faaliyetine devam ediyor.

Satışlardan elde ettiği gelirleri terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye bağışlayan internet sitesi, İsveç’in mutabakat metninde, “Terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarıyla mücadele” maddesine imza attığı halde kapatılmadı.

Terör örgütü PKK sempatizanı ve bu finans kaynağını yürüttüğünü iddia eden sosyal medya hesapları, örgüte ait sözde sembolleri içeren ürünlerden birçok satış yapıldığını ifade etti.